Exodus w/ Bitter Piece & D.A.M.N.

Die Bay-Area-Legende EXODUS kündigte sich diesen Sommer im Rahmen einer kleineren Europa-Tour für ein Konzert in Osnabrück an. Da mir ihr Auftritt vor zwei Jahren in guter Erinnerung blieb, machte ich mich also auch dieses Jahr mit einem Kollegen auf, um eine der bedeutendsten Thrash Metal-Bands noch mal live zu sehen.

Als wir eine halbe Stunde nach Einlass ankamen, war die ohnehin recht kleine Halle des Bastard Clubs noch nicht mal zu 1/4 gefüllt. Mit etwa 45 Minuten Verspätung betrat dann gegen 20:45 die erste Vorband D.A.M.N. die Bühne, da die Sängerin noch „eine Scheiß-Ausbildung“ (O-Ton) machen musste. D.A.M.N., eine recht kleine deutsche Underground-Formation, spielten etwa 30 Minuten eine gut gelungene Death Metal-Variante, wobei das Material relativ „straight“ ausfiel und somit auch dem Publikum den Einstieg erleichterte. Wirklich viel war allerdings nicht los, bei den maximal 50 Leuten, die sich mittlerweile in der Halle befanden. Vor der Bühne stand keiner und fast der komplette Rest übte schon einmal die „verschränkt-Arme-vor-der-Brust-Haltung“, die hinterher bei Exodus bis zur Perfektion ausgeführt werden sollte. Aber dazu später mehr. D.A.M.N. ließen sich allerdings nicht irritieren und spielten souverän und gut aufgelegt ihr Set. Auffällig war, wie oben schon erwähnt, dass die Vocal-Parts von einer Frau übernommen wurden, was man ja relativ selten hört und, dass die Lyrics wohl weitestgehend deutsch waren. Sängerin Toni erledigte ihren Job allerdings sehr gut und auch der ein oder andere misslungene Witz zwischen den Songs konnte den positiven Gesamteindruck nicht mehr verschlechtern. Wer sich Songs von der Band anhören möchte, kann auf der Internetseite von ihnen vorbeischauen: www.seelensumpf.de

Bei der zweiten Vorband BITTER PIECE war dann vor der Bühne „etwas mehr“ los (etwa 6-7 Leute), wobei der Großteil von diesen wohl enge Freunde der Bandmitglieder waren. Auch bei dieser Formation handelte es sich um eine deutsche Underground-Band, deren Musikstil ich als etwas härteren Thrash Metal interpretieren würde. Trotz der anhaltenden mageren Publikumssituation waren auch BITTER PIECE sehr gut aufgelegt und legten eine große Spielfreude an den Tag. Sänger Mariona bewegte sich sogar ein paar Mal durchs Publikum und performte von dort aus weiter. Auch die Gitarristen lösten sich zeitweise von ihrem Platz auf der recht engen Bühne. Wer sich auch etwas von BITTER PIECE anhören möchte, sollte deren Homepage besuchen: www.bitter-piece.de

Obwohl jetzt EXODUS auf dem Programm standen, war die Halle erschreckend leer. Wir nahmen dann erst mal den Platz direkt vor der Bühne ein, da dort mittlerweile wieder alles leer war, nachdem die Freunde der Bitter Piece-Mitglieder das Feld geräumt hatten. Als EXODUS dann gegen 22:40 loslegten, war es zwar vor der Bühne etwas voller, jedoch war die Halle mit vielleicht knapp 100 Leuten sehr leer. Dass eine Legende wie EXODUS, die vor einem halben Jahr erst ein neues Album veröffentlicht hat, nur so wenig Leute zieht, ist mir ein Rätsel. Trotz der merkwürdigen Situation rockten EXODUS mit „Raze“ und „Deathamphetamine“ gut los. Während die ersten beiden Reihen fleißig am bangen, gröhlen und agieren waren, herrschte dahinter absolute Funkstille. Vereinzelte Banger konnte man erblicken, der überwiegende Teil des Publikums stand allerdings angewurzelt mit kritischem Blick möglichst weit hinten. Verständlich, dass Sänger Rob Dukes ein wenig angepisst war und ordentlich rummotzte. Nach der kleinen Standpauke gab es dann bei „I am Abomination“ einen Pit, der allerdings nach wenigen Minuten wieder verschwand. EXODUS selber legten trotz allem eine sehr gute Show hin, vor allem Gitarrist Gary Holt war trotz des miserablem Publikums sehr gut aufgelegt. Der Einsatz, den die Leute vor der Bühne erbrachten, wurde dann auch entsprechend von Dukes gewürdigt, indem er in regelmäßigen Abständen das Publikum Refrains in Mikro brüllen ließ. Zwar etwas peinlich, dass nicht jeder die Textstellen auswendig kannte, aber eine gelungene Aktion war es dennoch. Nach „Shovel Headed Kill Machine“ nahmen EXODUS noch mal ihre Instrumente für eine Zugabe, welche durch verschiedene Cover-Jams eingeleitet wurde, in die Hand. „Deliver us to evil“, „War is my shepherd“ und „Strike of the beast” beendeten dann einen gelungenen Auftritt vor einem leider recht erbärmlichen Publikum. Auch wenn mir das Konzert wirklich sehr viel Spaß bereitet hat und ich definitiv auf meine Kosten gekommen bin, ist es wirklich schade für eine Band wie EXODUS, dass grade mal so wenig Leute beim Konzert erscheinen und der überwiegende Teil der Besucher dann noch still rumsteht und allerhöchstens mal zwischen den Liedern applaudiert. Ich hoffe, dass die anderen Deutschland-Gigs nicht auch so beteiligungslos abliefen, denn sonst würde es mich nicht wundern, wenn Exodus vorerst ihre Touren in Deutschland einschränken.

Setlist Exodus:

Raze

Deathamphetamine

Blacklist

Piranha

I am abomination

A lesson in violence

Brain dead

Last act of defiance

Bonded by blood

44 Magnum Opus

Shovel Headed Kill Machine

————–

(Cover-Jams)

Deliver us to evil

War is my shepherd

Strike of the beast