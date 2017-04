Stone Sour: Neues Album und neue Videos

STONE SOUR veröffentlich am 30. Juni ihr neues Album „Hydrograd“ über Roadrunner.

Das ganz in rot gehaltene Albumcover und die Tracklist präsentieren sich so:

01. YSIF

02. Taipei Person/Allah Tea

03. Knievel Has Landed

04. Hydrograd

05. Song #3

06. Fabuless

07. The Witness Trees

08. Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I)

09. Thanks God Is Over

10. St. Marie

11. Mercy

12. Whiplash Pants

13. Friday Knights

14. Somebody Stole My Eyes

15. When The Fever Broke

Um die Vorfreude zu schüren, veröffentlicht die Band um Corey Taylor für die Songs „Fabuless“ und „Song #3“ sogleich zwei neue Videos.