„One More Light“, das neue Album der US-Alternative-Rocker LINKIN PARK, erblickt am 19.05.2017 das Licht der Musikwelt. Nachdem bereits die Songs „Battle Symphony“ und „Heavy“ Gelegenheit boten, in die Platte reinzuhören, gibt es nun mit „Good Goodbye“ einen dritten Vorab-Track. Der Song ist eine Kollaboration mit den Künstlern Pusha T und Stormzy.

Geschrieben am 14. April 2017 von Pascal Weber