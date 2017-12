Die Freiheit der Kunst, die BpjM und Zensur – eine Klarstellung

„Ich sehe das einfach nicht ein, das ist eine künstlerische Angelegenheit und unter Kunst findet laut Grundgesetz ja eigentlich keine Zensur statt. Aber das sieht in der Realität leider anders aus […]“ So äußerte sich Eisregen-Sänger Michael Roth einst in einem Interview zur Indizierung mehrerer Eisregen-Alben und den damit verbundenen Problemen. Dabei stellen Indizierungen heutzutage, in Zeiten des Internets, für Künstler ein eher marginales Problem dar: Die Bands, die davon regelmäßig betroffen sind, wissen das zumeist schon im Voraus – und wer das Album erwerben möchte, bestellt dann einfach bei einem ausländischen Händler oder muss im Laden explizit danach fragen (und über 18 sein), bevor er es erwirbt. Nach wie vor aber scheinen sowohl bei Musikern als auch bei Fans viele Fragen offen zu sein: „Warum kann ein Album indiziert werden, wenn es doch Kunst ist?” Wenn die Kunst gemäß Art. 5 Abs. 3 Grundgesetz doch frei sein muss, und in Art. 5 Abs. 1 GG doch steht „Eine Zensur findet nicht statt“?

Daraus ergeben sich weitere Fragen: Wann kann überhaupt indiziert werden? Was sind die Kriterien? Welche Bedeutung hat eine Indizierung im Bezug auf das Grundgesetz? Wenn es gar nicht möglich wäre, Filme, CDs und DVDs zu verbieten, bräuchten wir die BpjM ja gar nicht. Was ist Kunst und wo sind die Grenzen der Kunstfreiheit? Schließlich scheint es – entgegen weit verbreiteter Annahme – doch möglich zu sein, künstlerische Betätigung einzuschränken. Das führt schließlich zur wohl zentralen Frage dieses Artikels: Welche Tragweite hat das Wort „Zensur“, das so bedeutungsschwer im Grundgesetz steht, überhaupt? Und noch wichtiger: Steht es überhaupt mit der Kunstfreiheit in Zusammenhang? Ist hierfür doch eher Art. 5 Abs. 2 GG („Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.“) einschlägig? Oder kann die Kunstfreiheit auch dadurch nicht eingeschränkt werden? All diese Fragen sind für Musik- und vor allem für Metal-Fans von großer Relevanz, sind hiervon doch gerade im Death-Metal-Bereich einige Bands betroffen. Darauf soll diese Kolumne eine Antwort geben – dies wird schließlich im Lichte einiger älterer und aktueller Beispiele erklärt.

Antragsbefugnis & Indizierung – Wer kann Indizierungen in die Wege leiten?

Zunächst ist zu klären, wann ein Medium überhaupt für eine Indizierung in Frage kommt. In Deutschland werden Indizierungen gemäß § 17 Abs. 2 Jugendschutzgesetz (JuSchG) durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BpjM) vorgenommen. Die Bundesprüfstelle entscheidet durch das 12er-Gremium, in Fällen offensichtlicher Jugendgefährdung durch das 3er-Gremium.

Indizierungsverfahren durch die BpjM können auf zwei Wegen eingeleitet werden: Gemäß § 21 Abs. 1 JuschG wird die BpjM auf Antrag tätig. Abs. 2 nennt die Behörden, die antragsberechtigt sind (zum Beispiel das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, obere Landesbehörden, Landesjugendämter oder ähnliche), während Abs. 4 weitere Träger (anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, also Jugendschutzverbände) nennt, auf deren Anregung die BpjM ein Verfahren von Amts wegen einleiten kann – aber nicht muss. Sie hat im Falle des Abs. 4 also einen Ermessensspielraum.

Wann kann indiziert werden? Kriterien

§ 18 JuSchG erläutert schließlich, welche Medien indiziert und in die Liste aufgenommen werden können beziehungsweise müssen: Allgemein legt § 18 Abs. 1 S. 1 JuSchG fest, dass „Träger- und Telemedien, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu gefährden.“

Dazu zählen gemäß § 18 Abs. 1 S. 2 JuSchG „vor allem unsittliche, verrohend wirkende, zu Gewalttätigkeit, Verbrechen oder Rassenhass anreizende Medien sowie Medien, in denen Gewalthandlungen wie Mord- und Metzelszenen selbstzweckhaft und detailliert dargestellt werden (Nr. 1) oder Selbstjustiz als einzig bewährtes Mittel zur Durchsetzung der vermeintlichen Gerechtigkeit nahe gelegt wird (Nr. 2). Allgemein verständliche Formulierungen also – man muss kein Jurist sein, um auf die Idee zu kommen, dass Alben von Bands wie Cannibal Corpse, um nur ein Beispiel zu nennen, hierfür in Frage kommen können, ebenso wie Musik, die explizite Darstellungen von Gewalt, Pornographie oder rechtsradikaler beziehungsweise menschenfeindlicher Inhalte enthält, im Allgemeinen. Musik mit rechtsradikalen oder gar antisemitischen oder menschenfeindlichen Inhalten macht einen Großteil der indizierten Inhalte aus.

Indizierte Alben werden in bestimmte Listen eingeordnet: In den Listen A und C stehen alle indizierten Alben und „Telemedien”, die keinen strafrechtlich relevanten Inhalt haben. Für sie gilt § 15 JuSchG, das heißt, sie unterliegen gewissen Vertriebs- und Werbebeschränkungen: Sie dürfen vor allem nicht mehr Jugendlichen zugänglich gemacht werden.

In den Listen B und D hingegen stehen solche indizierten Alben und „Telemedien”, die wegen Jugendgefährdung indiziert und möglicherweise strafrechtlich relevant sind. Sie unterliegen einem absoluten Verbreitungsverbot. Wird rechtskräftig festgestellt, dass ein Medium keinem Straftatbestand unterfällt, wird es in Teil C umgetragen.

Kunstfreiheit und ihre Grenzen – die Kunst ist frei, aber einschränkbar

All das ist – wenn nicht allgemein bekannt – dem Gesetz zu entnehmen. Wie aber verhält es sich mit der Kunst? In diesem Fall hilft das Grundgesetz dem Laien nämlich nicht weiter.

Die Definition lautet: „Das kennzeichnende Merkmal einer künstlerischen Äußerung liegt darin, dass es wegen der Mannigfaltigkeit ihres Aussagegehalts möglich ist, der Darstellung im Wege einer fortgesetzten Interpretation immer weiterreichende Bedeutung zu entnehmen. Kunst liegt daher vor, wenn das Werk interpretationsfähig und -bedürftig sowie vielfältigen Interpretationen zugänglich ist. Demgegenüber hebt sich das nichtkünstlerische Werk durch eindeutige Begrenztheit, rasche Durchschaubarkeit und „fraglose“ Aussagen und Formen ab, so dass jedes weitere Nachsinnen oder Forschen überflüssig erscheint.“

Es ist im Prinzip einfach: Musikalische Darbietungen sind grundsätzlich Kunst. Das ist insofern wichtig, als dies bedeutet, dass der Schutzbereich des Artikel 5 Abs. 3 GG Alt. 1 GG (Kunstfreiheit) für Tonträger jeder Art eröffnet ist.

Funktion des Grundgesetzes und Schranken der Kunstfreiheit

Es heißt im Grundgesetz: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.“ Eine unmissverständliche Formulierung, scheint es. Aber heißt das, dass die Kunst durch nichts und niemanden eingeschränkt werden darf? Nein, das heißt es nicht. Schließlich gilt in Deutschland auch das Prinzip der allgemeinen Handlungsfreiheit und trotzdem darf niemand dem anderen die Nase brechen und hinterher sagen „Ich verstehe das nicht, in Deutschland gilt doch allgemeine Handlungsfreiheit“. Das leuchtet auch Musikern ein.

Es muss also festgestellt werden, wie sich das Grundrecht auf die freie Ausübung der Kunst einschränken lässt. Zur Erörterung dieser Tatsache soll zunächst kurz die Funktion des Grundgesetzes umrissen werden: Der Begriff Schutzbereich wurde oben bereits erklärt. Ist dieser erstmal eröffnet, sind in jedes Grundrecht – mit Ausnahme der in Art. 1 GG normierten Menschenwürde – Eingriffe möglich. In Deutschland besteht beispielsweise das Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG), doch trotzdem darf nicht jeder tun und lassen, was er möchte und wo und wann er es möchte: Ein Eingriff kann dort durch Gesetz (Bsp.: Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden) oder aufgrund eines Gesetzes (Konkretes Beispiel: Die Polizei erteilt einen Platzverweis wegen Trunkenheit) eingeschränkt werden, wo dies angegeben ist. Das einschränkende Gesetz bezeichnet der Jurist als Schranke. Auf dem Level der sogenannten „Schranke-Schranke“ wird geprüft, ob das einschränkende Gesetz seinerseits verfassungsgemäß ist.

Fraglich ist daher, ob die Schranken aus Art. 5 Abs. 2 GG in Frage kommen. Art. 5 Abs. 2 GG normiert als Schranken die „allgemeinen Gesetze, (die) gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und (das) Recht der persönlichen Ehre.“ Zumindest die zweite und dritte Alternative erscheinen als Schranke plausibel. Die Bestimmungen aus diesem Absatz gelten jedoch nur für Art. 5 Abs. 1 und nicht für Art. 5 Abs. 3 Alt. 1 GG (Kunstfreiheit).

Andere Schranken sind im Grundgesetz nicht vorgesehen.

Für Grundrechte, für die im Grundgesetz kein solcher Schrankenvorbehalt vorgesehen ist, kommt als Schranke also nur kollidierendes Verfassungsrecht in Frage. Das bedeutet, dass im konkreten Fall zwei Grundrechte (oder auch: Güter von Verfassungsrang) miteinander abgewogen werden müssen. Dies nennt man im Fachjargon Praktische Konkordanz.

In Frage kommt somit eine Einschränkung der Kunstfreiheit durch Belange des Jugendschutzes. Dazu müsste der Jugendschutz ein Gut von Verfassungsrang sein. Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu schon in den 70er-Jahren in der Mutzenbacher-Entscheidung ausgeführt: „Die Kunstfreiheit findet ihre Grenzen jedoch in den Belangen des Jugendschutzes, welche gemäß Art. 6 Abs. 2 („Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft“, Anm. d. Red.) und Art. 1 Abs. 1 GG gleichfalls Verfassungsrang genießen.“ Dies bedeutet, dass die Bundesregierung Gesetze erlassen kann, die die Kunstfreiheit einschränken, wenn dieses Gesetz Belangen des Jugendschutzes Rechnung trägt und verhältnismäßig ist. Wie im konkreten Fall abgewogen wird, entscheidet sich außerdem insbesondere danach, in wie hohem Maße das Album schutzwürdig ist und inwieweit ihm ein Kunstgehalt zugesprochen werden kann.

Übrigens ist bei der Beurteilung, ob ein Medium geeignet ist, Jugendliche in ihrer Entwicklung zu beeinträchtigen, nicht darauf abzustellen, wie ein gebildeter, mit dem Thema bewandter Erwachsener den Text wahrnimmt. Vielmehr sei „auf den Empfängerhorizont eines sog. „gefährdungsgeneigten Minderjährigen“ abzustellen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Jugendschutzes dienen nicht allein dem Schutz von sich „durchschnittlich“ entwickelnden Kindern und Jugendlichen. Der durch § 18 JuSchG gewährleistete staatliche Jugendschutz ist umfassend und bezweckt gerade auch den Schutz von „labilen, gefährdungsgeneigten“ Minderjährigen”. Dies kann man zusammenfassend so darstellen: Wenn Bands wie Eisregen, Rammstein oder auch Die Ärzte Texte schreiben, die sie hinterher sinngemäß als „nicht so schlimm, weil nur ein Spiegel der Gesellschaft” darstellen; wenn sich Death-Metal-Bands expliziter, grafischer Gewaltdarstellung – zu welchem Zweck auch immer – bedienen, dann müssen dafür dieselben Maßstäbe gelten wie wenn rechtsradikale Bands in ihren Liedern offen zu Gewalt aufrufen oder Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit propagieren. Denn auch in den letzteren Fällen wird ein aufgeklärter Erwachsener, der sich der Problematiken bewusst ist, nicht zu dem Schluss kommen, dass beispielsweise der Holocaust nicht stattgefunden hat, nur weil er einmal eine CD einer NS-Rock-Band gehört hat.

Konkret bedeutet das: Aufgrund des Jugendschutzgesetzes darf die BpjM legitimerweise Eingriffe in die Kunstfreiheit in Form von Indizierungen vornehmen. Ist ein Medium beispielsweise extrem gewaltverherrlichend oder verrohend oder heißt es die Herrschaft des Nationalsozialismus gut oder leugnet deren Verbrechen, tritt der Kunstgehalt zugunsten des Jugendschutzes zurück.

Insofern hat beispielsweise Michael Roth richtig erkannt, dass es sich hierbei um eine Beschneidung der Kunstfreiheit handelt – dass das aber zulässig ist, hat dagegen noch nicht jeder verstanden.

Was ist Zensur?

In diesem Zusammenhang wird sich in Musiker- und Musikerfankreisen gerne noch weiter echauffiert: Die Indizierung und das damit einhergehende Werbe- und Verkaufsverbot seien „Zensur“ und so etwas würde es doch höchstens in Diktaturen geben, aber nicht in Demokratien wie Deutschland. Im Grundgesetz steht tatsächlich „Eine Zensur findet nicht statt.” Der Gesetzgeber meinte hierbei jedoch die sogenannte Vorzensur. Vorzensur heißt, dass ein Werk vor seiner Veröffentlichung bestimmten staatlichen Stellen vorgelegt werden muss, die dann entscheiden, ob es überhaupt oder nur eingeschränkt in den Verkauf/ins Internet/in den Handel gelangt oder gelangen darf. Eine solche gibt es in Deutschland nicht. Das Argument „Aber wenn es nach der Veröffentlichung verboten wird, ist das doch genau dasselbe” trifft nicht zu, denn die Intention ist eine andere: Zensur bedeutet, im Vornherein jegliche missliebige Meinungsäußerung und -bildung sowie jeglichen Dissens zu unterdrücken – die aktuellen Bestrebungen der Bundesregierung, „Hate Speech“ im Internet zu verbieten, sind da schon problematischer, aber das ist ein anderes Thema.

Indizierungen stellen hingegen die absolute Ausnahme dar und werden nur dann vorgenommen, wenn unter Anderem etwa Gewalt nicht mehr als Stilmittel zur künstlerischen Darstellung zu erkennen ist, sondern wie ein Selbstzweck („selbstzweckhafte, detaillierte Gewaltdarstellung) erscheint – wenn Menschen in Songtexten zu Objekten von Gewaltphantasien gemacht werden oder wenn keinerlei Distanzierung der Künstler von den Songtexten zu erkennen ist („verrohende Wirkung“). Dass dazwischen ein gewaltiger und grundlegender Unterschied liegt, kann nur der nicht sehen, der es nicht sehen will.

Fazit:

Es würde der deutschen Musik-Szene gut tun, wenn sich Bands, deren Alben regelmäßig indiziert werden oder wurden, nicht immer als Opfer stilisieren und sich in weinerlichem Ton im Lager der Unterdrückten wähnen würden, die so richtig arm dran seien, weil der böse deutsche Staat es sich aus reiner Langeweile anmaße, ihre unerwünschte Musik zu verbannen und sie damit zu schikanieren – und weil Heerscharen fieser Jugendschutzverbände nichts besseres zu tun hätten, als es sich zum Ziel zu machen, ihre Meisterwerke vom Markt zu verbannen. Könnte man das nicht auch als Denkanstoß nehmen, seine Gesellschaftskritik in (meinetwegen noch) intelligentere Texte zu verpacken? Seinen Stil zu hinterfragen?

Nicht zuletzt die Fälle des Erdogan-Gedichts von Jan Böhmermann und des Songs „Marionetten“ von Xavier Naidoos haben gezeigt, dass der Rahmen des Erlaubten in Deutschland sehr weit ist. Wenn Künstler insbesondere aus den Metal-Genres immer wieder wider besseren Wissens die absurde Schlussfolgerung ziehen, jegliche Alben, die sie veröffentlichten, sollten doch bitte frei verfügbar sein, Indizierung sei Zensur, Zensur sei undemokratisch und wer undemokratisch sei, verstoße gegen das Grundgesetz, dann sollten sie sich darüber im Klaren sein, dass bei einer Abschaffung der Indizierung neben all den Grauzonen-Bands, die es bereits jetzt gibt, Musik mit offen rechtsradikalen, gewaltverherrlichenden oder anderweitig menschenfeindlichen Inhalten und Aussagen frei verfügbar sein müsste und würde. Das Bundesverfassungsgericht lässt durch seine Rechtsprechung eine solche Auslegung der Meinungs- und Kunstfreiheit aus guten Gründen nicht zu – und wenn es jemanden gibt, von dem man sagen kann, dass er das Grundgesetz besser versteht als diverse Künstler aus der deutschen Musik-Szene, dann sind die neun Männer und Frauen in den roten Roben.

Zum Nachlesen:

Fallgruppen für Indizierungen

Rechtliche Auswirkungen von Indizierungen