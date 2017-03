Russian Circles w/ Cloakroom

Wenige Bands prägen derzeit das Feld instrumentaler Rockmusik so stark wie RUSSIAN CIRCLES. In schöner Regelmäßigkeit veröffentlicht der Dreier aus Chicago neue, stets umwerfende Alben zwischen Post-Rock-Melodien, alles niederwalzenden Riffs und nackenbrechenden Rhythmen. In ebenso schöner Regelmäßigkeit bespielt die Band seit einigen Jahren auch Deutschland. Kein Wunder, nimmt die Nachfrage doch bei jedem Konzert von RUSSIAN CIRCLES zu: Während die Band bei ihrem ersten Auftritt in München noch als Support im Hansa 39 zu Gast war, zeigte die Band in der Zwischenzeit der Kranhalle sowie dem Hansa 39 auch als Headliner seine Kapazitäten auf. Die logische Folge: Mit ihrem neuen Album „Guidance“ kommen RUSSIAN CIRCLES Anfang 2017 ins größere Strom, das kurz vor Konzertbeginn bereits mehr als beeindruckend gefüllt ist.

Um 21 Uhr betreten CLOAKROOM pünktlich die Bühne. Mit ihren fetten Gitarrenwänden und einer kristallklaren Abmischung passt die Band nahezu perfekt zum Headliner des heutigen Abends. Dass zum Stilmix aus melodiösem Doom, verträumten Shoegaze, dreckigem Grunge und fuzzigem Stoner auch nöliger Gesang gehört, ist dabei Ehrensache. Leider sind neben diesen tollen Grundlagen am heutigen Abend auch so einige Probleme festzustellen: Nahezu alle Songs geraten zu lange, bewegen sich so gut wie nie über das immer gleiche Midtempo hinaus und auch das Set gerät mit 45 Minuten einfach zu lang. CLOAKROOM haben das Potential, großartige Musik abzuliefern, und sind technisch einwandfrei am Werk – live fehlt allerdings das nötige Charisma, um über die doch sehr zerfaserten, zu wenig stringenten Songwritingfähigkeiten hinwegsehen zu lassen. Dennoch sollte man die Band auf dem Radar behalten!

Die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm erzeugt der Mischer des heutigen Abends, indem er in der knapp halbstündigen Umbaupause den Puls der Anwesenden durch Bohren & Der Club Of Gore senkt. Um 22:10 Uhr ist es dann aber so weit, und RUSSIAN CIRCLES betreten die Bühne. Mit „Asa“, dem Opener ihres neuen Albums „Guidance“ beginnen die Musiker sehr ruhig, nur um direkt danach sowohl die Dezibelzahl, als auch die Intensität in schier unermessliche Höhen zu treiben. Wirbelnde Schlagzeugsounds, knarzender Bass, geloopte Gitarrenmelodien, tonnenschwere Riffs: RUSSIAN CIRCLES spielen alle ihre Stärken aus und können auch mit ihrer Songauswahl, die sich auf die letzten drei Alben fokussiert, überzeugen.

So richtig mag der Funke allerdings nicht überspringen: Während im vorderen Hallenbereich einige fliegende Mähnen erkennbar sind, ist im Rest der Halle eher gemütliches Kopfnicken angesagt. Dies ist umso erstaunlicher, da der Jubel nach jedem Song riesig ausfällt und das Strom mittlerweile ausverkauft ist. Auch an der Konzeption der Show kann es nicht liegen: RUSSIAN CIRCLES verbinden alle ihre Songs durch Samples, Loops und Drone-Klänge, sodass ein durchgehender Fluss entsteht, der auch vom minimalistischen Lichteinsatz unterstützt wird. Nach knapp 70 Minuten verabschiedet sich die Band mit „Mladék“ von der Bühne, nur um kurz darauf das Konzert mit der Zugabe „Youngblood“ unter lautem Jubel zu beenden.

Setlist RUSSIAN CIRCLES Asa Vorel Deficit 309 Afrika Harper Lewis 1777 Mota Mlàdek ---------- Youngblood

Auch wenn Cloakroom sich in ihrem eigenen Sound ein wenig verzettelt haben, und RUSSIAN CIRCLES die Spannung ihrer beeindruckenden (und vor allem: lauten) Musik nicht das gesamte Konzert über halten konnten, zeigt dieser Auftritt doch, dass die drei Musiker aus Chicago Garant für mitreißende und packende Konzertabende sind.