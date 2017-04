Am 21. April 2017 erschien das aktuelle Album „Starmourner“ der amerikanischen Post-Black-Metaller GHOST BATH über Northern Silence und Nuclear Blast. Am selben Tag wurde zu dem Track „Seraphic“ ein offzielles Musikvideo veröffentlicht. Schaut es euch gleich hier an:

Geschrieben am 24. April 2017 von Stephan Rajchl