CD 1 – Originalalbum

01. 2112

02. A Passage To Bangkok

03. The Twilight Zone

04. Lessons

05. Tears

06. Something For Nothing



CD 2 – Bonus Tracks

01. Solar Federation

02. Overture (Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nick Raskulinecz)

03. A Passage To Bangkok (Billy Talent)

04. The Twilight Zone (Steven Wilson)

05. Tears (Alice In Chains)

06. Somegthing For Nothing (Jacob Moon)

07. 2112 (Live)

08. Something For Nothing (Live)

09. The Twilight Zone (Live)

10. 2112 Radio Ad



DVD

01. Bastille Day (live)

02. Anthem (live)

03. Lakeside Park (live)

04. 2112 (live)

05. Fly By Night (live)

06. In The Mood (live)

07. Overture (Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nick Raskulinecz)

08. A Passage To Bangkok (Behind The Scenes)

09. Q&A with Alex Lifeson and Terry Brown