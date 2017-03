01. The Beginning 02. Heart Of Gold 03. River Flows On The Edge 04. Love Is Light 05. River Of Life 06. Haunted Hearts 07. Miserere 08. The Hunger 09. Ode an die Freude 10. Like A Hero 11. After The Nightmare 12. A Stranger Like You 13. Lascia Ch´io Pianga 14. Tag des Zorns - Lakme/Dies Irae

The Dark Tenor - Gesang, Gitarre, Bass, Violine, Chor, Hintergrundgesang Gastmusiker: Bernd Wendtland - Percussion, Keyboard, Programmierung, Chor Thomas Stolle - Gitarre Tina Volk - Violine Andreas Nowak - Schlagzeug Esther Puzak - Sopran Angelzoom - Gesang, Chor Yiruma - Piano Richter - Piano Dresdner Kreuzchor - Chor The Risc Symphonic Orchestra - Orchester Nadine Bader - Chor Carsten Görner - Chor Kati Hegewald - Chor Aline Lessner - Chor Andy Love - Chor Dirk Michaelis - Chor Maschine - Chor Tom Olbrich - Chor Christian Reich - Chor Felix Räuber - Chor Phil Schardt - Chor Billy Volk - Chor Marcus Winther-John - Chor Kris Wolf - Chor Thomas Godoj - Chor

The Dark Tenor - Symphony Of Light

(Symphonic Metal / Gothic Metal / Oper / Avantgarde) Ein ziemlich interessantes Projekt erblickt im Oktober 2014 das Licht der Welt. Betitelt ist es nach dem Protagonisten, THE DARK TENOR, der mit „Symphony Of Light“ sein Debütalbum veröffentlicht. Beworben wird es als Mischung aus Gothic, Klassik und Pop, eine Einordnung, die man so stehen lassen kann. Dennoch erweist sich die Scheibe als ganz anders, als man es möglicherweise vorstellt.

Ebendiese Attribute haben schon ganz andere Künstler bekommen und auch bei ihnen waren sie sicher nicht ganz falsch, THE DARK TENOR zeigt aber eine erstaunliche Konsequenz in seinem Treiben. So nimmt er für jedes der 14 Stücke (das kurze Intro einmal ausgenommen) ein Stück der klassischen Musikgeschichte und baut es in seine eigenen Kompositionen um und ein. So entsteht nicht wirklich ein vollkommen eigenes Werk, aber auch kein Cover-Album im herkömmlichen Sinne.

THE DARK TENOR gibt sich weitgehend geheimnisvoll. Das Artwork ziert er in einer an Zorro erinnernden Pose (ohne Maske, dafür mit Kapuze), die Facebook-Seite nennt ihn ebenso wenig beim Namen, gibt aber immerhin Atlanta und Berlin als Herkunftsort an. Ersteres dürfte dabei der Geburtsort sein, denn die Aussprache bei „Ode an die Freude“ (natürlich unterlegt von van Beethovens „Freude schöner Götterfunken“) entlarvt ihn als Nicht-Muttersprachler.

Das angesprochene „Ode an die Freude“ ist ein gutes Stichwort, denn dieses erkennt man sofort. Dabei kann man sich durchaus den Spaß gönnen und auf den Blick ins Booklet, in dem sämtliche Inspirationsquellen aufgeführt sind, zunächst verzichten. Manche sind leicht zu erkennen, wie das Allegro Molto aus Mozarts 40. Sinfonie, Ack Värmeland, welches bereits Smetana für den böhmischen Exportschlager „Die Moldau“ verwendete und natürlich das unvermeidliche Schwanensee-Hauptthema von Tschaikowsky.

Weniger bekannt ist sicher das „Miserere“ von Gregorio Allegri, welches aufgrund der interessanten Hintergrundgeschichte eine eigene Rezension verdient hätte. Freunden des genialen Autors Jean-Christophe Grangé ist es möglicherweise bekannt aus „Choral des Todes“, ansonsten handelt es sich aber eher nicht um ein Mitglied des Who-Is-Who der Musikhistorie. Fraglich, ob sich durch THE DARK TENORs Einsatz daran etwas ändert.

So viel zu den nicht unwichtigen Hintergründen, die Frage ist nun, wie ist „Symphony Of Light“ letztlich umgesetzt? Zunächst einmal nicht mit anderen Instrumenten, als man es von vergleichbaren Veröffentlichungen kennt. Bis auf das einprogrammierte Schlagzeug (Minuspunkt!, Ausnahme „Miserere“) findet man alles, was eine Band beinhaltet, dazu massig authentische Streicher (Pluspunkt!) und diverse Gastsänger bis hin zu einem Chor, an dem auch der ehemalige Superstar Thomas Godoj teilnimmt.

Die Songs sind weitgehend ziemlich elegisch gehalten, was dem Naturell der klassischen Stücke sehr entgegenkommt. THE DARK TENOR präsentiert sich dabei einfallsreich und stimmgewaltig, er weiß um seine Stärken am Mikrofon und setzt diese selbstbewusst um. Wie es sich für einen ausgebildeten Opernsänger gehört, beherrscht er ein großes stimmliches und vor allem stimmungsvolles Spektrum. Schmachtet er bei der d-Moll-Kadenz in „River Of Life“ oder im sehr langsamen, fast sakralen „Miserere“ regelrecht dahin, legt er beim hymnischen „Ode an die Freude“ und vor allem dem mitreißenden „After The Nightmare“ richtig los. Ein wahrhaft polarisierender Frontmann.

Ein paar Haare findet man allerdings in jeder Suppe, wenn man lange genug danach sucht. Die E-Drums wurden bereits erwähnt, daneben macht sich „Symphony Of Light“ ein wenig zu sehr zum Sklaven der eigenen Vorlieben in Sachen klassischer Musik. Unterschiedliche Stimmungslagen fängt die Platte noch ganz gut ein, letztlich klingen die 53 Minuten aber doch etwas uniform, weil die meisten Lieder ein sehr ähnliches Grundtempo haben. Dies schmälert ein wenig den Hörgenuss, den die ansonsten sehr abwechslungsreiche Klassik zu bieten hat.

Natürlich hat THE DARK TENOR weitgehend ohnehin schon sehr eingängige, sehr bekannte Melodien zu Grunde gelegt und nicht nur deshalb ist fraglich, wie eigenständig „Symphony Of Light“ tatsächlich zu bewerten ist. Dennoch kann man sich das Album definitiv zu Gemüte führen, denn hier wird Innovation wirklich mal groß geschrieben. Auch wenn im Zusammenhang mit dem Artwork der Kitsch-Vorwurf nicht zur Gänze entkräftet werden kann, wird man hier auf der Suche nach dem Hauch Extravaganz fündig. Im Übrigen auch dann, wenn man keine Affinität zu den „gecoverten“ Komponisten hat. Geeignet für alle, die sich im Spannungsfeld zwischen Rhapsody (Of Fire) und Gregorian beheimatet fühlen.