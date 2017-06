01. Civil War 02. The Ski Mask Way 03. This Is Why We Ride 04. All Love Is Lost 05. Raining In Blood / Postmortem 06. God, Please Believe Me 07. Walk With Me… 08. Here I Go Again 09. No Lives Matter 10. Bloodlust 11. Black Hoodie

Ice-T – Gesang Ernie C – Gitarre, Gesang Juan Garcia – Gitarre, Gesang Vincent Price – Bass, Gesang Ill Will – Schlagzeug Sean E Sean – Samples, Gesang Gastmusiker: Dave Mustaine – Gitarre (Track 01) Max Cavalera – Gesang (Track 04) Randy Blythe – Gesang (Track 07)

Dass Rap und Metal im Verlauf der Musikgeschichte eine starke Symbiose eingegangen sind, liegt sicherlich auch daran, dass der Rapper und Schauspieler Ice-T 1989, beeindruckt von zu Rap moshenden Fans in Europa, die Crossover-Band BODY COUNT gründete. 25 Jahre nach ihrem selbstbetitelten Debütalbum legen BODY COUNT ihr sechstes Album „Bloodlust“ vor. Die Themen haben sich, so tragisch das ist, kaum geändert, sodass inhaltlich weiterhin die Missstände in Amerika, besonders die soziale Benachteiligung von Afroamerikanern, angeprangert wird. Musikalisch werden die Schlachtrufe mit thrashigen Riffs, treibendem Drumming und einem wütend spittenden und shoutenden Ice-T umgesetzt.

Mit „Civil War“, in dem Dave Mustaine an der Gitarre zu hören ist, und dem straighten „The Ski Mask Way“ eröffnen BODY COUNT ihr sechstes Album mit heftigen Riffs und legen bereits hier ihre Agenda sowohl durch Ice-T’s Texte als auch durch Spoken-Word-Samples offen. Der musikalisch groovende Einstieg wird von „This Is Why We Ride“ und auch dem später folgenden Titelrack mit klassischem Nu-Metal-Feeling noch einmal unterstützt, während auf dem Rest des Albums zu großen Teilen Thrash-Metal dominiert und durch Crossover-Elemente sowie Ice-T’s Rap angereichert wird. Nicht zuletzt durch die Unterstützung von Randy Blythe wird so zum Beispiel „Walk With Me“ zu einer astreinen Thrash-Nummer. Die vollkommen uninspirierte Cover-Version des Slayer-Hits „Raining Blood“ (hier mit „Raining In Blood“ betitelt) ist allerdings zu vernachlässigen.

Leider leisten sich BODY COUNT einige derartige Ausrutscher. So funktioniert „All Love Is Lost“ trotz Unterstützung von Max Cavalera textlich überhaupt nicht, wirkt im Kontext von „Bloodlust“ recht unnötig und ist auch musikalisch, wenn selbstverständlich auch mit fettesten Bratgitarren und wuchtiger Produktion ausgestattet, doch reichlich unspektakulär. „Here I Go Again“ als eine Art Horror-Song ist zwar spannend, gerät in der Umsetzung, ebenso wie das emotionale „God, Please Believe Me“, allerdings ebenfalls eher mau. Auf den meisten Songs funktioniert der heftige Raprock allerdings hervorragend, sodass BODY COUNT mit „No Lives Matter“ und „Black Hoodie“ zwei der besten Songs ihrer Karriere vorlegen.

Dass BODY COUNT im Jahr 2017, und somit fast 30 Jahre nach N.W.A.‘s „Straight Outta Compton“, auf „Bloodlust“ immer noch die gleichen Themen der Polizeigewalt, Racial Profiling und dem Leben in Ghettos in den USA thematisieren müssen, ist tragisch. „Bloodlust“ ist trotz einiger musikalischer Luftlöcher ein wuchtiges, besonders textlich wichtiges Album, das sich das Maul nicht verbieten lässt und alle angeht. Oder wie Ice-T es selbst in „No Lives Matter“ ausdrückt: „Listen to me, this shit is deeper than racism!“