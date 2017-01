01. Healed By Metal 02. When Night Falls 03. Lawbreaker 04. Free Forever 05. Call For War 06. Ten Commandments Of Metal 07. The Hangman´s Eye 08. Kill Ritual 09. Hallelujah 10. Laughing With The Dead

Bei Videospielen hat es sich in letzter Zeit durchgesetzt, dass einige Studios ihre Produkte nach dem immer selben Prinzip basteln. Besonders bekannt dafür sind die Franzosen von Ubisoft, die ihre erfolgreichen Spielereihen (Far Cry, Assassin’s Creed) schon seit Jahren immer exakt gleich bauen. Natürlich verändern sie das Setting, schaffen neue Welten, eine neue Story, verkaufen den Menschen ansonsten aber immer wieder dasselbe Spiel. Und das ist bei weitem nicht immer schlecht – immerhin kamen dabei Spiele wie Far Cry 4 heraus. Und vermutlich weiß jetzt schon jeder, der GRAVE DIGGER in den letzten Jahren verfolgt hat, was das Ganze mit ihrem neuen Album „Healed By Metal” tun hat.

Denn natürlich gibt es auch dort wieder die „Grave-Digger-Formel“ zu hören. Harter teutonischer Stahl, schneidende Riffs, eine klare Produktion und die nach wie vor beeindruckende Stimme von Chris Boltendahl zeichnen auch das 18. Studioalbum in 36 Jahren Bandgeschichte aus – und das meine ich absolut positiv. Immerhin schreiben die Deutschen auch nach so langer Zeit immer noch Krachersongs, wie die Uptempo-Nummer „When Night Falls“, vor dessen hammermäßigem Refrain sich niemand wird retten können. Wie üblich garnieren sie manche Songs zudem mit sympathischen Anleihen bei Judas Priest, wie besonders schön bei „Lawbreaker“ und „Free Forever“ zu hören ist. Auf diese Weise ist ein straightes Album mit einigen sehr guten Songs entstanden. Neben den bereits erwähnten soll hier unbedingt der Rausschmeißer „Laughing With The Dead“ Erwähnung finden, der mit seinem stampfenden Refrain bestimmt eine Wucht in den Live-Shows wird.

Aber leider gibt es eben auch einige Lieder auf „Healed By Metal“, die nur wenig in Erinnerung bleiben („Ten Commandments Of Metal“, „The Handman’s Eye“). Und hier zeigt sich die Kehrseite der Grave-Digger-Formel: Mit Sicherheit ist „Healed By Metal“ kein schlechtes Album und hat einwandfrei seine Stärken. Es ist aber an vielen Stellen zu vorhersehbar und droht sich schnell abzunutzen. Genau das ist das Problem, wenn aus einem an und für sich begrüßenswerten signature sound, wie GRAVE DIGGER ihn in Perfektion erreicht haben, eine Formel wird. Vielleicht zeigt sich das auch schon an der Kürze von „Healed By Metal“ – mit nur knapp über 36 Minuten ist es das kürzeste Album seit „Heavy Metal Breakdown“ (1984).

Sicherlich sollten Alben nicht künstlich aufgeblasen werden und mehr Füllmaterial hätte auch niemanden glücklich gemacht. Aber vielleicht doch beizeiten mal die eine oder andere neue Idee? Nun, es ist wie es ist: Die Fans von GRAVE DIGGER dürfen sich über eine neue Scheibe füllen, die sie glücklich machen kann, wenn sie einfach mehr GRAVE DIGGER wollen. Und ich werde weiter träumen dürfen.