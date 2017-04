CD1: 01. Long Day 02. Overture 03. The Dream 04. City Of Destruction 05. We Have Got To Go 06. Makes No Sense 07. Draw The Line 08. The Slough 09. Back To The City 10. The Ways Of A Fool 11. So Far Gone 12. Breath Of Angels CD2 : 01. Slave To Your Mind 02. Shortcut To Salvation 03. The Man In The Iron Cage 04. The Road Called Home 05. Sloth 06. Freedom Song 07. I'm Running 08. The Mask 09. Confrontation 10. The Battle 11. Broken Sky/Long Day Reprise

Zwei CDs, 23 Songs, mehr als eindreiviertel Stunden Spielzeit – und dazu ein Cover, das nicht nach einem Album aus dem 21. Jahrhundert aussieht, sondern eher an mehrere hundert Jahre alte Bücher im Ledereinband erinnert: Bei der NEAL MORSE BAND ist es Zeit für das nächste Konzeptalbum!

Genauso wie „The Grand Experiment“ ist auch die neue Platte wieder ein Gemeinschaftsprojekt, das Neal zusammen mit Mike Portnoy (Schlagzeug, Gesang), Randy George (Bass), Eric Gilette (Gitarre, Gesang) und Bill Hubauer (Keyboards, Gesang) komponiert hat. Inhaltlich basiert das Album auf dem Buch „The Pilgrim’s Progress From This World To The That Which Is To Come; Delivered Under The Similitude Of A Dream“ von John Bunyan. Es erzählt die spirituelle Reise eines Mannes von der „Stadt der Zerstörung“ zur Befreiung. Mehr Details zum Buch und seinem Autor könnt ihr bei Wikipedia nachlesen.

In seinem Aufbau hat „The Similitude Of A Dream” starke Ähnlichkeiten zu anderen Doppel-Konzeptwerken aus Neals Feder, etwa „Snow“ von Spock’s Beard oder „Testimony“: Anstatt auf epische Longtracks, setzt es eher auf viele kompakte Einzelsongs, die durch geschickte Übergänge und wiederkehrende Motive miteinander verbunden werden. So funktionieren fast alle Tracks auch für sich allein, entfalten aber erst im Zusammenspiel mit den anderen Nummern ihr volles Potenzial.

Als größtes Plus erweist sich einmal mehr die Tatsache, dass alle Bandmitglieder am Songwriting beteiligt waren: Die Scheibe ist zwar sofort als ein Neal-Morse-Album zu erkennen, doch finden sich zahlreiche neue Elemente und Sounds darin. In „The Ways Of A Fool“ etwa treffen die Beatles auf die Beach Boys und werden im darauffolgenden Instrumentalteil von ELP, Genesis und Queen abgelöst. Ein grandioser Song von Keyboarder Bill Hubauer – das ist Spielfreude und Arrangement-Kunst pur! Zwar fehlt der Platte im Vergleich zum Vorgänger eine Jahrhundert-Ballade wie „Waterfall“, dafür dürfen Eric Gillette, Bill Hubauer und sogar Mike Portnoy öfters als je zuvor den Leadgesang übernehmen – die einzig richtige Entscheidung bei einer Band, die mit so vielen hervorragenden Sängern gesegnet ist. Insbesondere die Beiträge von Eric Gillette sind große Klasse. Das gilt nicht nur für seine kristallklare Stimme, sondern auch für die durchweg starken und sehr geschmackvollen Gitarrensoli.

Stilistisch ist „The Similitude Of A Dream“ nach „Sola Scriptura“ Neals härtestes Album. Mit dem treibenden „Draw The Line“ und dem extrem an Led Zeppelin erinnernden „The Man In The Iron Cage“ hat man zwei ordentliche Rocker am Start, die ungewöhnlich organisch und „schweißig“ klingen. Auch die Instrumentalteile haben durchgehend ordentlich Zug. Hier ist nichts zu ausgewalzt oder gar langatmig, man hat beim Arrangieren sehr darauf geachtet, dass alles kompakt bleibt und schnell zum Punkt kommt. Dass bedeutet allerdings nicht, dass Freunde von gepflegtem Sympho-Prog und epischen Songaufbauten zu kurz kommen: Das Finale „The Mask/Confrontation/The Battle/Broken Sky“ ist an Dramatik und Schönheit kaum zu überbieten. Mit „Sloth“ setzt man in der Mitte der zweiten Scheibe außerdem einen sehr schönen Ruhepunkt, in dem das „Seele baumeln lassen“ wunderbar und berührend vertont wurde.

Auch wenn es wieder einige Durchgänge braucht, um das Gesamtwerk zu erfassen und die musikalischen Themen in ihren Bearbeitungen wiederzuerkennen – eins steht schon nach dem ersten oder zweiten Hören fest: Fast jeder Song hat einen Refrain, der einem nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Das muss man erstmal schaffen!

Und so fällt das Fazit leicht: „Similitude Of A Dream“ ist ein Album mit sehr starken und vielseitigen Songs, verwoben zu einem wunderbar fließenden Ganzen und eingespielt von den besten Musikern, die Neal je um sich hatte. Der Unterhaltungs- und Spaßfaktor ist enorm hoch. Auf Gefühlsebene verfehlt das Album seine Wirkung ebenfalls nicht, auch wenn die emotionale Durchschlagskraft von Alben wie „One“ oder „Sola Scriptura“ selten erreicht wird. Insofern ist es zwar nicht das beste Album, das Neal und Mike jemals gemacht haben (auch wenn die beiden es so sehen), aber in jedem Fall ein Must-Have für jeden Neal-Morse-Fan!