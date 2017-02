01. You Shall Know Them 02. My Inner Demons 03. Division Zero 04. Rise And Rise Again 05. Me, The Cure 06. Our Sign Is Victory 07. Awaken From Slumber 08. Master of Lies 09. My Anger Temple

„Keine Kompromisse und keine Experimente!“ – So kündigten MY DARKEST HATE nach zehnjähriger Schaffenspause ihr fünftes Studioalbum „Anger Temple“ an. Nachdem das Quintett aus dem schwäbischen Ludwigsburg mit seinen bisherigen Alben überzeugen konnte, halten MY DARKEST HOUR mit „Anger Temple“ was Death Metal verspricht.

Auch mit den Neuzugängen Claudio Enzler (Gesang), Jonas Khalil (Gitarre) und Roberto Palacios (Bass) liefern die süddeutschen Musiker mit ihrer neuen Scheibe sämtliche Eigenschaften, die den Death Metal in seiner ursprünglichsten Form ausmachen. Und so fühlt sich „Anger Temple“ wie eine Lehrscheibe dieses Genres an. Es herrschen dominante, rhythmisch wälzende Gitarrenriffs vor, die sich rau und fernab jeglicher Harmonie durch die Songs sägen, wie etwa in „My Anger, My Temple“. Das Tempo variiert von langsamen, schweren Riffs bis hin zum Geprügel, wobei dies beispielsweise in „Our Sign Is Victory“ genretypisch abrupt geschieht. Die Drums feuern kontinuierlich und unermüdlich Doublebass und Blastbeats ab, wie etwa in „Master Of Lies“. Eingerahmt wird dies durch den im Hard-Clipping gehaltenen Sound. Der Gesang Claudio Enzlers verdient als Prunkstück mit seinen mächtigen, schön gutturalen Growls und Grunts besondere Erwähnung. Diese sind derart gekonnt gesungen, dass sie deutlich und verständlich sind, wie beispielsweise in „Me, The Cure“. Das vom slowenischen Künstler Hans Trasid entworfene Cover-Artwork reiht sich ebenso nahtlos in das Konzept ein wie die Texte der Songs.

Dann ist ja alles paletti, könnte man meinen. Nicht ganz. Was Mitte der 1980er in Weiterentwicklung des Thrash Metals als spannend galt, funktioniert heutzutage nicht mehr ohne Weiteres. Für all diejenigen, die eine Death-Metal-Scheibe der alten Schule ohne Schickschnack und Ausflüge in Subgenres hören möchten, eignet sich „Anger Temple“ sicherlich hervorragend. Die Einflüsse von Bands wie Bolt Thrower und Massacre sind schließlich nicht zu überhören. Das Abspulen der vorgenannten Elemente wirkt aber insgesamt etwas zu schematisch, ja fast mathematisch. Auf Experimentierfreudigkeit und Überraschungen wartet man vergeblich, was bei den stark vom Midtempo durchsetzten Songs ab und an monoton wirkt, wie beispielsweise an „Division Zero“ deutlich wird. Diese Festgefahrenheit ist schade, weil MY DARKEST HATE offensichtlich das Potenzial zu mehr haben. Auch hier kann die Stimme Enzlers als Beispiel herangezogen werden, wenn in „You Shall Know Them“ der Tonfall Sven Caluwes von Aborted durchschlägt oder diese in der Hymne „Rise And Rise Again“ große Verwendungsbreite andeutet.

Als Old-School-Death-Metal-Scheibe ist „Anger Temple“ hervorragend. Für den mittlerweile breit gestreuten Death-Metal-Bereich, geschweige denn den Metal-Bereich im Allgemeinen stellt das Album zwar ein ordentliches Werk dar. Angesichts der Innovationssprünge anderer Bands schafft „Anger Temple“ jedoch nichts Neues, sodass kein Alleinstellungsmerkmal zu erkennen ist.

„Wir können alles. Außer Hochdeutsch.“ Diese Kampagne aus Baden-Württemberg scheint sich auch auf den Death Metal zu beziehen. Denn zusammen mit Revel In Flesh hat das Schwabenländle mit MY DARKEST HATE einen weiteren starken Vertreter.