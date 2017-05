Mit „Silfur-Refur“ beginnt „Berdreyminn“ verhältnismäßig bandtypisch: Der markante Gesangvon Aðalbjörn Tryggvason, die lässigen Gitarren, das simple, groovende Drumming – so kennt und liebt der Fan SÓLSTAFIR. Vom folgenden „Ísafold“ kann man das hingegen nicht behaupten: Mit dem Charme einer 80er-Disco-Nummer ist der Track zugleich Exot wie auch Hit des Albums – nicht unbedingt, weil er der beste Song auf der CD ist, sondern schlicht und ergreifend, weil es das einzige wirklich eingängige Stück auf „Berdreyminn“ ist.

Wirklich markant oder überraschend ist nämlich keiner der folgenden Tracks mehr: Zwar bleibt es bis zum Ende hin erstaunlich ruhig – trotzdem gelingt es SÓLSTAFIR leider nicht, das Material dabei auch besonders gefühlvoll klingen zu lassen. Stattdessen fällt ein „Nárós“ oder „Bláfjall“ überraschend unspektakulär aus. Auch der Einsatz von Frauengesang („Hula“) oder auf ein Minimum reduzierter Instrumentierung („Ambátt“) hilft nichts: Songs von der anrührenden Tiefgründigkeit eines „Lágnætti“ oder mit den Ohrwurm-Qualitäten eines „Fjara“ sucht man diesmal vergeblich. Wirklich emotional – wenn auch technisch alles andere als sauber – agiert auf „Berdreyminn“ allenfalls Sänger Aðalbjörn („Dýrafjörður“). Musikalisch hingegen plätschert das Album leider über weite Strecken eher belanglos vor sich hin, als dass es den Hörer wie seine Vorgänger in einem wilden Strudel gemischter Gefühle mit sich reißt.

Mit ihrem sechsten Album wagen SÓLSTAFIR eine Gratwanderung zwischen den Erhalt ihrer Trademarks und einer drastischer Reduktion des Härtegrades. Irgendwie typisch SÓLSTAFIR, aber doch merklich sanfter und weniger rockig, wird „Berdreyminn“ damit auch für Leute, denen Metal eigentlich zu hart ist, relevant. Wer jedoch an SÓLSTAFIR gerade den ständigen Kontrast zwischen schroff und lieblich sowie die daraus resultierende Dynamik zu schätzen wusste, wird von „Berdreyminn“ enttäuscht: Von der „Love it or hate it“-Nummer „Ísafold“ abgesehen, findet sich auf der CD kein Song, der aus dem soliden Albumdurchschnitt heraussticht. Ob man deswegen nun gleich Kalkül unterstellen und die „Kommerz!“-Keule schwingen sollte, ist fraglich. Dass „Berdreyminn“ bei den SÓLSTAFIR-Hörern außerhalb der Metal-Szene besser ankommen wird als bei den Metal-Fans, ist allerdings sicher.