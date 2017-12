Regelmäßigkeit kann etwas schönes sein – wenn sie nicht um ihrer selbst willen existiert. Beispiel gefällig? Alle drei Jahre veröffentlichen TAAKE ein neues Studioalbum – seit Anbeginn ihrer Karriere im Jahr 1999. Was im ersten Jahrzehnt dazu führte, dass sich TAAKE in der Szene als feste Größe etablieren konnten, und mit „Hordalands Doedskvad“ in einem Meisterwerk norwegischen Black Metals gipfelte, wirkte schon 2014 beim bestenfalls durchschnittlichen „Stridens Hus“ ziemlich verkrampft.

Trotzdem bleibt Mastermind Hoest bei seinem Rhythmus: Kaum ist die Erde wieder dreimal um die Sonne herum, erscheint mit „Kong Vinter“ auch schon das nächste, nunmehr siebte TAAKE-Album. Nach den Enttäuschungen der letzten Werke, die allesamt unter dem kompositorschen Credo eines stumpfen „Weiter so“ litten, wartet man allerdings einmal mehr vergeblich auf den großen Befreiungsschlag.

Auch diesmal bleibt Hoest seinem Stil nämlich absolut treu – ein Konservativismus, von dem am Ende niemand profitiert, da die Songs so unweigerlich in direkte Konkurrenz zu alten Großtaten treten müssen. Genau damit begeben sich TAAKE allerdings einmal mehr auf sehr dünnes Eis – sind die letzten echten „Hits“ doch nunmehr auch schon 12 Jahre alt – oder anders gesagt: vier Alben her.

Auch mit „Kong Vinter“ gelingt es Hoest mitnichten, an den mit „Hordalands Doedskvad“ aufgestellten musikalischen Bestmarken auch nur zu kratzen. Statt dessen klingt „Kong Vinter“ über weite Strecken wie ein zahnloser TAAKE-Abklatsch: Irgendwie unverkennbar, aber eben auch bei weitem nicht so gut wie das „Original“. Vielleicht mehr noch als seine Vorgänger lässt „Kong Vinter“ dabei missen, was die ersten drei Alben aus der Masse an Black-Metal-Veröffentlichungen herausstechen ließ: Der schmissige, rotzige Charakter der Riffs und die tief in der Schwärze verborgene Melodik fast schon lieblicher Melodien.

Handwerklich ist das Album, für das Hoest einmal mehr alle Instrumente selbst eingespielt hat, durchaus ordentlich: Der Sound ist wieder etwas voller als zuletzt, und zumindest die Midtempo-Passagen („Intrennger“) lassen durchaus eine frostige Atmosphäre aufkommen, so dass „Kong Vinter“ einer anderen Band gewiss keine Schande bereiten würde. Wer jedoch unsterbliche Riffs wie in „Hordaland Doedskvad Part VII“ zu finden komponiert hat und Experimente wie ein Banjo-Solo in einem Black-Metal-Song gewagt hat, sägt mit so viel Banalität doch heftig am eigenen Thron.

Zwar ist „Kong Vinter“ insgesamt etwas stärker ausgefallen als „Stridens Hus“ – schlussendlich ist das Album jedoch ebenfalls eher Kiesel- denn Meilenstein: Wie schon mit den Vorgängern, rutschen TAAKE auch mit diesem Werk wieder ein Stück weiter zurück ins Meer pseudo-trver Durchschnitts-Bands.