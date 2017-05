01. Serpent Of The Ocean 02. Blood Eagle 03. Full Of Hate 04. Damnatio Ad Bestias 05. Death By Impalement 06. Generals Creed 07. The Whitechapel Murderer 08. A Patient Wolf 09. The Reprobate 10. Nightwalkers

Mit „Shadow Realms“ haben FIRESPAWN, das Death-Metal-Schwadron mit Mitgliedern von Entombed A. D., Necrophobic und Unleashed, 2015 ein richtig starkes Debüt vorgelegt, einen fiesen Bastard aus amerikanischem und schwedischem Todesmetall. Pünktlich zwei Jahre später legt das Quintett nun „The Reprobate“ nach und beweist damit nicht nur einmal mehr, dass sich nicht alle Supergroups nur auf den Lorbeeren ihrer großen Namen ausruhen, sondern auch, dass der Hunger der fünf Musiker nach all den Jahren und Projekten noch lange nicht gestillt ist. Wie bereits auf dem morbiden Artwork, bei dem abermals Paolo Girardi pinselführend war, erkennt man auch in der Musik eindeutig den Stil des ersten Albums wieder: Eine knappe Dreiviertelstunde lang pflastern FIRESPAWN uns die Gehörgänge mit groovendem, rohem Death Metal zu.

Wie schon „Shadow Realms“ fängt auch „The Reprobate“ eher untypisch an. Waren es damals noch unheilverkündende Bläser, mit denen die Platte ihren Anfang nahm, so spielen FIRESPAWN diesmal zu Beginn ihre Gitarren in unverzerrter, gehetzter Weise, bevor sie auf einmal zum kompromisslosen Death-Metal-Schlag ausholen. Mit düsteren, tonnenschweren Riffs, brutal ballernden Double-Bass-Drums und Blast-Beats sowie LG Petrovs tiefen, biestigen Growls, die inzwischen gefühlt noch tiefer und biestiger klingen, führen FIRESPAWN gleich mit dem Eröffnungstrack „Serpent Of The Ocean“ den auf dem Debüt eingeschlagenen Weg konsequent fort.

Beim ersten Hören mag man es noch nicht für möglich halten, aber die Songs prägen sich sogar ebenso schnell ein wie jene des Vorgängers: Sei es nun der frickelige Nackenbrecher „Blood Eagle“, das treibend galoppierende „Damnatio Ad Bestias“ mit seinem (für Death-Metal-Verhältnisse) fast schon majestätischen Refrain oder das mal erbarmungslos marschierende, dann wiederum fett groovende „Death By Impalement“, in dem FIRESPAWN einmalig wieder auf den düster beschwörenden Klargesang von „Lucifer Has Spoken“ zurückgreifen. Es braucht wirklich nicht lange, bis einem die kraftstrotzenden Tracks in Fleisch und Blut übergehen.

In puncto Sound und Eingängigkeit haben die Todesmetaller in den letzten zwei Jahren also nichts verlernt und vereinzelt traut man sich sogar, ein paar neue Einfälle umzusetzen. Letztlich zieht die Platte gegenüber „Shadow Realms“ aber doch den Kürzeren. Während jenes nämlich trotz aller Brutalität auch einiges an Atmosphäre zu bieten hatte, findet man letztere beim Nachfolgealbum nur selten. „The Reprobate“ zündet schnell, brennt aber nicht so lichterloh infernalisch wie das Debüt.

Ein empfehlenswertes Full-Length haben FIRESPAWN natürlich auch diesmal kreiert, keine Frage. Einige der Songs können es durchaus auch mit denen der ersten Langrille aufnehmen und die Produktion ist wieder einmal richtig schön räudig. Gegen Ende der Spielzeit kommen jedoch ein paar weniger beeindruckende Nummern zum Zug und insgesamt fehlt es einfach an dem gewissen Etwas, das „Shadow Realms“ noch an sich hatte. Objektiv betrachtet hat „The Reprobate“ alles, was sein Vorläufer hatte – nur in gewisser Weise weniger davon. Die Fans ihrer ersten Platte sollten FIRESPAWN jedoch trotzdem zufriedenstellen und dass die Supergroup so schnell ein zweites Album am Start hat, lässt hoffen, dass man auch in Zukunft noch Gutes von dem Quintett hören wird.